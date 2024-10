Stand: 08.10.2024 18:16 Uhr MV feiert Landeserntedankfest 2025 in Wismar und auf Poel

Mecklenburg-Vorpommern feiert das Landeserntedankfest im kommenden Jahr in Nordwestmecklenburg. Das Fest soll in der Hansestadt Wismar und auf der Insel Poel stattfinden. Landrat Tino Schomann (CDU) will damit Stadt und Land sowie die maritime und ländliche Ernährungswirtschaft verbinden. Schomann ist sich schon jetzt sicher: "Mit unserer lebendigen Landwirtschaft werden wir das Landeserntedankfest gebührend feiern können." Die Planungen für das 34. Landeserntedankfest seien bereits angelaufen, verschiedene Akteurinnen und Akteure würden bereits angefragt. In diesem Jahr war das Fest erstmals in Stralsund ausgerichtet worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg