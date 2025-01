Stand: 20.01.2025 06:48 Uhr Ludwigslust: Einbrecher wollen Tresor aus Supermarkt stehlen

In Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag versucht, in einen Discounter einzubrechen und dort den Tresor zu stehlen. Das ist zwar nicht gelungen. Trotzdem ist nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Die Unbekannten seien durch eine Fassade eingebrochen und haben massive Beschädigungen im Innen- und Außenbereich hinterlassen. Das Ziel der Täter war offenbar zunächst, den Tresor zu öffnen. Nachdem das nicht gelang, wollten die Unbekannten den Tresor mit einem Hubwagen mitnehmen. Dabei wurde laut Polizei die Hintertür der Ladezone massiv beschädigt. Den Wagen mit dem Tresor darauf hat dann ein Zeuge am Morgen um 6:30 Uhr auf einem Radweg vor dem Supermarkt bemerkt und die Polizei gerufen.

Die Beamten vermuten, der Einbruch habe zu lange gedauert, so dass inzwischen wieder Autos auf den Straßen fuhren. Die Täter seien dann ohne Beute geflohen. Die Polizei hat bei der Fahndung nach den Tätern einen Fährtenhund eingesetzt. Der habe eine Spur aufgenommen, die habe sich aber im angrenzenden Wohngebiet verloren. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

