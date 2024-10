Stand: 27.10.2024 10:33 Uhr Kreis Ludwigslust-Parchim investiert in Technik für Notfälle

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat 3,5 Millionen Euro in die Ausstattung von sogenannten Leuchttürmen und Wärmeinseln investiert. Ein Leuchtturm ist eine Anlaufstelle für Menschen, wenn die Kommunikation ausfällt. Dann werden dort beispielsweise Notrufe der Bürger angenommen und Informationen weitergegeben. Eine Wärmeinsel ist eine Aufenthaltsmöglichkeit für Menschen, um sich aufzuwärmen. Solche Orte werden vorwiegend in öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Ämtern eingerichtet. Mit dem Geld kaufte der Landkreis unter anderem Notstromaggregate, Heizgebläse und Grundausstattung wie Hygieneartikel. Es gibt mehr als 50 Leuchttürme und knapp 100 Wärmeinseln in Ludwigslust-Parchim.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 27.10.2024 | 08:30 Uhr