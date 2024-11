Stand: 26.11.2024 10:48 Uhr Kellerbrand in Wismar: 27 Menschen müssen Wohnungen verlassen

In der Wismarer Altstadt wurden in der Nacht 27 Menschen aus ihren Wohnungen geholt, weil es im Keller ihres Mehrfamilienhauses brannte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Das Feuer war kurz vor drei Uhr gemeldet worden. Der Hausflur und einige der Wohnungen wurden stark verraucht. Acht Personen wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser nach Wismar und Schwerin gebracht. Sie klagten über Husten und Atemwegsreizungen, sagte eine Polizeisprecherin. Die genaue Höhe des Schadens und was genau im Keller gebrannt hat ist noch unklar. Feuerwehrleute haben das Haus am frühen Morgen belüftet. Ein Sachverständiger für Brandursachen soll sich im Laufe des Tages den Brandort ansehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg