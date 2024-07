Stand: 15.07.2024 18:37 Uhr Jubiläumsfeier: 150 Jahre Schweriner Rudergesellschaft

"Alle Boote aufs Wasser" heißt es heute zum Auftakt der Festwoche. Ein Rekordversuch: Sämtliche Boote der Rudergesellschaft sollen auf dem Schweriner See dabei sein. Nach einem Gruppenfoto geht es weiter mit einer Ausfahrt über den See. Weitere Aktionen in der Festwoche sind eine Wanderfahrt, eine Regatta, ein Festakt, das Ehemaligen-Treffen und ein Jubiläumsfest am Samstag. Den Abschluss bildet das Ruderfrühstück am Sonntag.

