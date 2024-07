Stand: 17.07.2024 17:39 Uhr Internationale Jury zeichnet Gemeinde Grambow aus

Die Gemeinde Grambow (Landkreis Nordwestmecklenburg) wurde mit dem Europäischen Dorferneuerungspreis in "Silber" ausgezeichnet. Den Preis vergibt eine Jury im Auftrag der Europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung. Grambow ist die einzige Gemeinde aus Mecklenburg-Vorpommern die in diesem Jahr mit dem Dorferneuerungspreis ausgezeichnet wurde. In den vergangenen fünf Jahren habe die 660 Einwohner-Gemeinde herausragendes geleistet. So steht es in der Beurteilung der 20-köpfigen Jury. Nachdem Grambow im Jahr 2019 "bienenfreundlichste Gemeinde" in Mecklenburg-Vorpommern wurde, hat das Dorf weitere Projekte umgesetzt. Zum Beispiel ein Gemeinschaftshaus mit Dorfladen, Veranstaltungsaal und Bürgermeister-Büro. Um das Gebäude herum wurden, ebenfalls wieder bienenfreundlich, Streuobst- und Blühwiesen angelegt. Eine Delegation aus Grambow reist im September nach Stadtschlaining in Österreich um den Preis entgegen zu nehmen.

