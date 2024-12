Stand: 17.12.2024 15:05 Uhr Im Test: Autonome Rufbusse im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim könnten bald autonome Rufbusse Menschen befördern. Das Modellprojekt wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit 2,3 Millionen Euro gefördert. Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim will insgesamt etwa 4,7 Millionen Euro in das Vorhaben investieren. Dabei soll getestet werden, ob autonome Fahrzeuge in der ländlichen Region integriert und wirtschaftlich betrieben werden können. Die Verkehrsgesellschaft beginnt mit fünf selbstfahrenden Rufbussen. Landrat Stefan Sternberg (SPD) sagte, er ist stolz auf dieses Projekt und hofft damit die Mobilität im ländlichen Raum zu verbessern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.12.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim