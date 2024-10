Stand: 20.10.2024 08:41 Uhr Hochwasser, Tornado und Zugunglück bei großer Stabsübung

Die diesjährige Stabsrahmenübung des Landkreises Ludwigslust-Parchim wurde erfolgreich abgeschlossen. Drei Tage lang trainierten mehr als 230 Teinehmer unter anderem aus Verwaltungen, Katastrophenschutz und Hilfsorganisationen in fünf Stäben den Katastrophenfall. Dabei ging es darum eine Hochwasserlage in Boizenburg und Dömitz, sowie einen Tornado in Parchim und ein Zugunglück in Hagenow gleichzeitig zu bewältigen. Das Ziel: ein effektives Ressourcen- und Komunikationsmanagement. Im Kreistag zog Landrat Stefan Sternberg (SPD) ein positives Fazit. Es gäbe eine gute Zusammenarbeit - aber auch ausbaufähige Stellen. Zuletzt gab es eine solche reale Herausforderung im Landkreis 2021 - damals musste sich die die Verwaltung mit der Corona-Pandemie, der afrikanischen Schweinepest und einem Cyber-Angriff auseinandersetzen.

