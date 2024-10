Stand: 28.10.2024 07:07 Uhr Handball-Regionalliga: Mecklenburger Stiere drehen Heimspiel

In der Handball Regionalliga Ostsee-Spree der Männer haben die Mecklenburger Stiere am Sonntag knapp gewonnen. Zu Hause setzten sich die Stiere mit 25:24 gegen den BFC Preussen durch. Zur Halbzeit führten die Gäste aus Berlin noch mit 12:10. Im zweiten Durchgang konnten die Schweriner das Spiel aber zu ihren Gunsten drehen. Trotz eines Drei-Tore-Vorsprungs wurde es für die Mecklenburger Stiere nach einem verworfenen Siebenmeter nochmal eng. Den Sieg konnten die Schweriner über die Zeit retten. Beste Werfer der Stiere waren Justin Wolf und Matti Wagner mit je sechs Treffern. Die Stiere stehen in der Regionalliga auf dem siebten Tabellenplatz. Am kommenden Wochenende geht es für die Schweriner auswärts zum MV-Duell zum HSV Insel Usedom.

