Groß Tessin: Gemälde von 1812 aus Kirche gestohlen

In der Kirche in Groß Tessin bei Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) hing bis vor kurzem ein historisches Gemälde mit der Szene "Anbetung der Hirten" von 1812. Das Bild sollte eigentlich mit Spenden restauriert werden. Seit Mitte Februar fehlt jedoch jede Spur von dem Gemälde. Die Kirchengemeinde gehe von einem Diebstahl aus, so Pastor Paul Glüer. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet. Laut Glüer hätte das Gemälde keinen großen Wert. Die Restauration würde seinen Angaben zufolge den Wert des Bildes weit übersteigen.

Pastor hofft auf Rückgabe des Gemäldes

"Es hat einfach einen Wert für uns", sagt Glüer. Die Kirche hätte in der Vergangenheit Besuchern tagsüber immer offen gestanden. Das könne sich in Zukunft ändern, heißt es. Dennoch bleibt die Hoffnung, dass die Kirche ihr Gemälde zurückbekommt. "Es gab ja auch schon Fälle, wo Sachen, die aus Kirchen entwendet wurden, auf wundersame Weise wieder aufgetaucht sind. Diese Hoffnung haben wir", betont der Pastor.

