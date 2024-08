Stand: 28.08.2024 11:00 Uhr Göhren: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Am Dienstagabend ereignete sich in Göhren bei Sukow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Ein 32-jähriger Autofahrer missachtete vermutlich die Vorfahrt und stieß an einer Kreuzung mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Im Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers befanden sich drei Mitfahrer, darunter ein zweijähriger Junge, die alle schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurden. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 45.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

