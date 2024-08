Stand: 16.08.2024 09:41 Uhr Geothermie in Schwerin: Rohre werden gespült

Die Stadtwerke Schwerin wollen am Freitag Nachmittag ihre Geothermie-Leitungen spülen. Im Anschluss sollen bis zu 1.000 Schweriner Haushalte mit Geothermie-Fernwärme versorgt werden können. Die Anlage wurde im vergangenen Jahr von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Betrieb genommen. Es wurde jedoch bisher keine Wärme produziert. Das Projekt hatte mit Problemen zu kämpfen. So mussten zusätzliche Filter installiert werden, um feine Schwebstoffe herauszufiltern. Außerdem siedelten sich in den Geothermie-Leitungen, die in die Tiefe führen Bakterien an. Die müssen herausgespült werden. Danach soll die Anlage in Betrieb genommen werden.

