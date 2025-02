Stand: 24.02.2025 08:08 Uhr Fußball-Verbandsliga: FC Schönberg spielt unentschieden

In der Fußball-Verbandsliga hat der FC Schönberg zum Rückrunden-Auftakt unentschieden gespielt. Der FCS und der SV Siedenbollentin trennten sich am Sonntag torlos mit 0:0. Nachdem das Hinspiel noch mit 1:3 verloren ging, machten es die Schönberger dieses Mal besser und nahmen einen Punkt mit - auch dank einer starken defensiven Leistung. In der kommenden Woche steht ein Westmecklenburger Duell an: Dann ist der FCS zu Gast beim MSV Pampow.

