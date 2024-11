Stand: 24.11.2024 23:01 Uhr Fußball Oberliga: FC Anker Wismar holt einen Punkt

Bei Eintracht Mahlsdorf nimmt der FC Anker einen Punkt mit. 2:2 (1:1) endete die Partie. Schon in der 12. Minute ging Anker durch Scharf in Führung - noch in der ersten Halbzeit (34. Minute) konnte Mahlsdorf aber ausgleichen und in der 54. Minute sogar mit 2:1 in Führung gehen. In der Nachspielzeit glich Tille dann durch einen Strafstoß noch aus. Anker bleibt damit weiter im Tabellenmittelfeld und steht derzeit auf dem zehnten Rang. In der kommenden Woche empfängt Wismar dann den SC Staaken zu Hause.

