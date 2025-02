Stand: 09.02.2025 01:34 Uhr Fußball Oberliga: Anker spielt Unentschieden

In der Fußball Oberliga ist der FC Anker Wismar mit einem Unentschieden in die restliche Saison gestartet. Anker und der TuS Makkabi Berlin trennten sich 2:2 (0:0). Für Anker und Makkabi Berlin endete die Winterpause früher - die Partie den 24. Spieltags wurde vorgezogen. Alle vier Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Marco Bode brachte die Wismarer zunächst in Führung (53.), Lukas Stagge (55.) und Ibrahima Sory Camara (79.) drehten das Spiel für die Berliner. In der fünften Minute der Nachspielzeit aber traf Mura für Anker und rettete einen Punkt. Anker steht in der Tabelle jetzt auf Platz zehn. In der kommenden Woche startet die Oberliga dann auch für die restlichen Teams in die weitere Saison - dann empfängt Anker im MV-Duell treffen die TSG Neustrelitz. Dynamo Schwerin spielt dann bei Tasmania Berlin.

