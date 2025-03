Stand: 29.03.2025 19:29 Uhr Fußball: Anker mit Punktgewinn - FC Mecklenburg mit Niederlage

In der Fußball Oberliga hat der FC Anker Wismar einen kleinen Erfolg gegen den BFC Preussen verzeichnen können. Gegen den Tabellenzweiten aus Berlin erkämpften sich die Wismarer ein 1:1-Unentschieden (1:0). Das Tor der Wismarer erzielte Marco Bode (17.). erst in der 53. Minute glich Guilherme de Oliveira für die Gäste aus.

In der Fußball Verbandsliga hatte der FC Mecklenburg Schwerin keinen erfolgreichen Tag. Der Tabellenzweite unterlag dem 1.FC Neubrandenburg zu Hause mit 1:2 (0:1). Die Gäste aus Neubrandenburg gingen nach einer halben Stunde durch Joel-Patrice Lisch (32.) in Führung, Kanta Seki glich zwischenzeitlich zum 1:1 aus (52.), ehe Christoph Fischer (87.) kurz vor Schluss den Siegtreffer für Neubrandenburg erzielte. War der FCM noch als Tabellenführer aus der Winterpause gekommen, liegen sie inzwischen mit zehn Punkten Rückstand hinter der Spielvereinigung Torgelow-Ueckermünde auf Rang zwei. Deutlich besser lief es an diesem Spieltag für den FC Schönberg. Die Maurine-Kicker siegten beim FSV Kühlungsborn mit 6 zu 1. Es trafen Tim Queckenstedt, Younes Laribi, Felix Kaben und Salyvan Schmidt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 30.03.2025 | 08:35 Uhr