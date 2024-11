Stand: 11.11.2024 08:06 Uhr Fünf Menschen bei Unfall nahe Tessenow schwer verletzt

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim nahe Tessenow ist es Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-Jähriger hatte mit seinem Wagen laut Polizei an einer Kreuzung der B321 einem entgegenkommenden Auto die Vorfahrt genommen. Das Auto des jungen Mannes wurde bei dem Aufprall von der Straße geschoben und landete anschließend auf dem Dach neben der Kreuzung. Das andere Auto, in dem eine vierköpfige Familie saß, stieß nach dem Zusammenprall gegen ein Verkehrsschild und kam ebenfalls neben der Kreuzung zum Stehen. Die 51 Jahre alte Fahrerin und die 18, 24 und 28 Jahre alten Mitfahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei liegt der Sachschaden insgesamt bei etwa 50.000 Euro.

