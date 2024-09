Stand: 07.09.2024 10:46 Uhr Friedrich-Lisch-Denkmalpreis für Bodendenkmalpfleger Detlev Nagel

Den Friedrich-Lisch-Denkmalpreis hat in diesem Jahr der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger Detlev Nagel bekommen. Mecklenburg-Vorpommerns Kulturministerin Bettina Martin (SPD) hat ihm die Auszeichnung im Rahmen des Tages der Archäologie am Sonnabend in Rostock überreicht. Nagel habe herausragend in der Denkmalpflege gewirkt und vorbildlich zur Rettung und Erhaltung von archäologischen Bodendenkmälern beigetragen, so Martin. Er ist unter anderem für die Fachgruppe Ur- und Frühgeschichte Schwerin sowie für die Fachgruppe Archäologie Schwerin/Ludwigslust tätig. Außerdem unterstützte er jahrelang den Projektkurs Archäologie am Schweriner Goethe-Gymnasium. Detlev Nagel ist einer von 250 ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerinnen und -pflegern im Land. Weitere 250 Menschen befinden sich gerade in ihrer Ausbildung zum Bodendenkmalpfleger. In der zweiten Kategorie des Friedrich-Lisch-Denkmalpreises wurde der Klosterverein Rühn ausgezeichnet, er erhielt 300 Euro. Der Friedrich-Lisch-Denkmalpreis wurde zum 17. Mal verliehen.

