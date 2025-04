Stand: 10.04.2025 10:50 Uhr Fischersteg in Boltenhagen: Sanierung kurz vor dem Abschluss

Der Fischersteg in Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist ein Wahrzeichen des Seebades. Der 2008 errichtete Steg war jedoch in die Jahre gekommen und musste erneuert werden. Bürgermeister Raphael Wardecki (Team Wardecki), die Bauleitung und Vertreter des ausführenden Unternehmens waren am Donnerstag am Steg zu einer Besichtigung gekommen. Nach fünf Monaten Bauzeit ist die Sanierung nämlich so gut wie abgeschlossen. Nur noch an einigen Ecken wird derzeit gepinselt und letzte Verbindungsbolzen auf Festigkeit geprüft. Im Zuge der Sanierung wurden außerdem die Stützpfähle und auch die tragende Holzkonstruktion ersetzt. Die Lauffläche ist mit Planken aus witterungsbeständigem Bongossi-Holz erneuert worden. Zuletzt wurden auch die auffälligen roten Holzhütten der Fischer mit einem Schwimmkran wieder auf den Steg gehoben. Die Kosten der Sanierung von etwa 750.000 Euro trägt die Gemeinde Boltenhagen.

