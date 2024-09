Stand: 24.09.2024 07:39 Uhr Feuerwehr-Großaufgebot: Haus brennt in Groß Rogahn ab

In Groß Rogahn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei Schwerin ist in der Nacht zu Dienstag ein Einfamilienhaus abgebrannt. Gegen 1:30 Uhr war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von rund 75 Einsatzkräften vor Ort. Das Gebäude konnte aber nicht mehr gerettet werden. Menschen kamen nicht zu Schaden, die 86-jährige Bewohnerin und ihr 67-jähriger Sohn konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Dienstagmorgen gegen fünf Uhr war das Feuer gelöscht. Zwei Löschzüge blieben noch am Einsatzort und erledigten Nachlöscharbeiten. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim