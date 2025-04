Stand: 24.04.2025 10:41 Uhr Fehlende Perspektiven: Orchester am Schweriner Theater kündigt Haustarifvertrag

Das Orchester am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin hat den Haustarifvertrag gekündigt. Dieser Vertrag sah mehr Urlaubstage vor und 16 Prozent weniger Vergütung. Nun hat das Orchester die Kündigung vorgenommen, weil man die künstlerische Arbeit gefährdet sehe und nicht mehr attraktiv sei für jüngere Orchestermusiker. Durch die knappe finanzielle Ausstattung des Hauses fehle eine langfristige Perspektive, sagt der Sprecher des Orchestervorstandes, Christoph Moinian. Das Theater, der Arbeitgeber, hält dagegen: Es seien Investitionen vorgenommen worden, wie zum Beispiel in den Orchestergraben. Christian Schwandt, der kaufmännische Geschäftsführer des Mecklenburgischen Staatstheaters, setzt auf Kompromissbereitschaft, denn vom Land Mecklenburg-Vorpommern gebe es nicht mehr Geld.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 23.04.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin