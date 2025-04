Stand: 22.04.2025 18:23 Uhr FC Anker Wismar und Wismarer Werkstätten beschließen Zusammenarbeit

Der FC Anker Wismar und die Wismarer Werkstätten haben eine Zusammenarbeit vereinbart. Der Fußballclub möchte Menschen mit Behinderung stärker in den Sport einbeziehen. Schon am 02. Mai geht es los. Dann treffen im Kurt-Bürger-Stadion in Wismar der FC Anker Wismar und Dynamo Schwerin aufeinander. Das besondere an diesem Spiel: Zum ersten Mal werden Menschen mit Behinderung am Spielfeldrand als Helfer mit dafür sorgen, dass das Spiel ohne Probleme abläuft. Im Gegenzug werden die Fußballmannschaften der Wismarer Werkstätten beim Training von Spielern aus der Oberliga angeleitet. Geplant ist außerdem, dass Kinder der Astrid-Lindgren-Schule, einer Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Hilfe bei den Trainings und beim Erlangen des Fußball-Abzeichens bekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 22.04.2025 | 16:30 Uhr