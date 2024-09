Stand: 24.09.2024 14:57 Uhr Elbe-Hochwasser erreicht Westmecklenburg: Pegelstände steigen

Die Hochwasser-Welle nach dem starken Dauerregen in Osteuropa erreicht jetzt auch Westmecklenburg. Noch liegen die Pegelstände laut der offiziellen Stellen in einem unproblematischen Bereich: Innerhalb einer Woche ist das Wasser der Elbe um gut drei Meter gestiegen. Aktuell steht das Wasser bei ungefähr 3,60 Meter. Vorhergesagt ist ein weiterer Anstieg: Verschiedene Modelle prognostizieren einen maximalen Pegelstand von um die vier Meter, der am Donnerstagabend erreicht werden soll. Danach soll der Pegelstand wieder sinken, sowohl in Dömitz als auch in Boizenburg (beide Landkreis Ludwigslust-Parchim). Die erste Hochwasser-Alarmstufe gilt erst bei fünf Metern - sie wird in Westmecklenburg wohl nicht erreicht.

Pegelstände: So viel Wasser führen Elbe, Weser, Ems und andere Flüsse Wie ist die Hochwasserlage und wie sind die Pegelstände von Flüssen in Ihrer Region? Die aktuelle Lage im Überblick.

