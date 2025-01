Stand: 16.01.2025 11:22 Uhr Einbruch in Karow: Diebe stehlen mehrere Hundert Euro

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Karow bei Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben bislang unbekannte Täter Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro gestohlen. Der Einbruch muss laut Polizei zwischen Dienstagabend 18 Uhr und 8.30 Uhr am Mittwoch passiert sein. Die Mutter des 42-jährigen Hauseigentümers entdeckte den Einbruch am Mittwochmorgen. Die Täter seien über eine Terrassentür in das Wohnhaus eingestiegen, so die Polizei. Demnach haben sie auf dem Grundstück auch angebrachte Lichtsensoren beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

