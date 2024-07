Stand: 09.07.2024 16:31 Uhr Einbrecher in Schwerin festgenommen

Die Schweriner Polizei hat in der vergangenen Nacht in der Wittenburger Straße einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Zeugen hatten die Beamten alarmiert. Sie stellte den 16-jährigen Iraker kurz vor drei Uhr in der Nähe der Tatortes. Er soll gewaltsam in ein Restaurant eingestiegen sein. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden durch den Einbruch ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

