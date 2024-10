Stand: 21.10.2024 07:01 Uhr Dritte Liga: Handballerinnen von Grün-Weiß Schwerin gewinnen klar

Auswärtssieg für Grün-Weiß Schwerin in der dritten Handball Liga der Frauen. Mit 31:24 (13:11) gewannen die Schwerinerinnen deutlich beim Berliner TSC. Schon zur Halbzeit führte Grün-Weiß mit zwei Toren und konnten diese Führung nochmal deutlich ausbauen. Beste Werferin der Schwerinerinnen war Katharina Böhmker mit zehn Toren, darunter zwei erfolgreiche Sieben-Meter-Würfe. Grün-Weiß Schwerin klettert mit dem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz der Dritten Liga. Im nächsten Spiel steht dann das Mecklenburg-Derby gegen den Tabellenführer Rostocker HC an. Am 31. Oktober sind die Dolphins zu Gast bei Grün-Weiß.

