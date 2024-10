Stand: 29.10.2024 16:31 Uhr Diebstahl und Bedrohung im Schweriner Hauptbahnhof

Im Schweriner Hauptbahnhof haben Bundespolizisten am Dienstagmorgen einen Dieb gestellt. Ein 34-jähriger Mauretanier hatte in einem Laden Tabak mitgenommen ohne zu bezahlen. Darauf angesprochen, bedrohte er den Filialleiter und verließ das Geschäft. Die Polizisten stellten ihn in der Vorhalle des Bahnhofs. Sie nahmen ihm den Tabak wieder ab und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin