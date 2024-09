Stand: 03.09.2024 16:24 Uhr Diebstähle auf Baustellen in Ludwigslust-Parchim: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Ludwigslust-Parchim sucht nach Zeugen mehrerer Diebstähle von Baustellen im Landkreis. So wurden die Ermittler eigenen Angaben nach am Dienstagmorgen über einen Einbruch auf einem Baustellengelände in der Nähe von Lübtheen informiert. Unbekannte seien dort in den vergangenen Tagen in zwei Baucontainer eingebrochen. Sie hätten mehrere Hundert Liter Diesel und Werkzeuge gestohlen. Einen zweiten Diebstahl soll es am vergangenen Wochenende bei Gallin gegeben haben. Auf einer Baustelle beim Industriegebiet Gallin sei ein Minibagger der Marke Caterpillar gestohlen worden. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 03.09.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim