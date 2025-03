Stand: 28.02.2025 16:19 Uhr Bundesweit gesuchte Hotel-Betrügerin fliegt in Schwerin auf

In Schwerin ist eine Frau festgenommen worden, die offenbar ihre Zimmerkosten in einem Hotel nicht zahlen wollte. Die 58-Jährige hatte beim Check-In falsche Zahlungsbereitschaft vorgetäuscht. Angestellte des Hotels bemerkten Unstimmigkeiten und informierten die Polizei. Die Frau wurde noch vor Ort festgenommen, das Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Nach Angaben der Polizei plante die Frau die Unterkunft zu verlassen, ohne die ausstehenden Kosten in Höhe von etwa 500 Euro zu zahlen. Durch die Ermittlungen wurde außerdem aufgedeckt, dass die Frau in den vergangenen 16 Jahren in verschiedenen Bundesländern immer wieder wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war und die Polizei mehrfach nach der Frau gesucht hatte.

