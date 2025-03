Stand: 14.03.2025 09:31 Uhr Brandstiftungen in Grevesmühlen: Tatverdächtiger ermittelt

Nach einer Serie von Bränden in Grevesmühlen konnte die Kriminalpolizei jetzt einen mutmaßlichen Brandstifter festnehmen. Nach Informationen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben zahlreiche Hinweise zu einem Mann aus Rostock geführt. Die Staatsanwaltschaft Schwerin hatte beim Amtsgericht die Durchsuchung der Wohnräume des 35-jährigen Mannes beantragt. Bei der Durchsuchung fanden sie, wie es heißt „tatrelevante Gegenstände“. Was genau, dazu gibt es noch keine Informationen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wird der Mann verdächtig, seit Februar 2024 für 14 Brandstiftungen in Grevesmühlen verantwortlich zu sein. Darunter zehn Brände in Gartenlauben, auch zwei Autos soll er angezündet haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Schaden von etwa 35.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Nordwestmecklenburg