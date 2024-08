Stand: 09.08.2024 14:00 Uhr Brand im Mehrfamilienhaus - Polizei Gadebusch sucht Zeugen

In Gadebusch hat es am Freitagmorgen (09.08.2024) in einem Mehrfamilienhauses gebrannt. Nach Angaben der Polizei gab es im Treppenaufgang eine starke Rauchentwicklung. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer im Hausflur entstanden. Die genaue Brandursache ist unklar. 14 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Bewohner konnten nach dem Löschen des Brandes wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

