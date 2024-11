Stand: 04.11.2024 07:57 Uhr Bootsanleger in der Mueßer Fährbucht wird erneuert

Der Bootsanlege-Steg in der Mueßer Fährbucht im Schweriner See wird von Montag an erneuert. Der Steg ist bereits seit dem vergangenen Jahr gesperrt. Nach Angaben der Stadt war er nicht mehr verkehrssicher. Ein Teil der Wasserfläche wurde wegen der Bauarbeiten vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt abgesperrt. Zum Saisonbeginn 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und der Steg wieder freigegeben werden. Wassersportlern dient die Steganlage auf dem Weg in den Störkanal zur Segelmastlegung. Gleichzeitig hilft die Station auch ankommenden Wassersportlern, sich auf dem Schweriner See zu orientieren.

