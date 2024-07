Stand: 05.07.2024 00:00 Uhr Bauarbeiten in Crivitz: Straße in der Innenstadt wieder frei

In Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist in dieser Woche ein Teil der Innenstadt gesperrt worden. Die Goethestraße war auf dem Abschnitt von der Kirche bis zur Rosenstraße nicht befahrbar, weil der Asphalt erneuert wurde. Wegen der Umleitungen wurde auch im Bereich um die Stadtkirche und am Markt die Verkehrsführung geändert. So war zum Beispiel die Große Straße während der Sperrung als Einbahnstraße nur in Richtung Markt befahrbar. Am Freitag wurde die Sperrung aufgehoben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 04.07.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim