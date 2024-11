Stand: 26.11.2024 06:14 Uhr Barnin: Mehr Begrüßungsgeld für Neugeborene

Die Gemeinde Barnin im Landkreis Ludwigslust-Parchim verdoppelt ihr Begrüßungsgeld für Neugeborene. Künftig sollen 300, statt bisher 150 Euro an die Familien gezahlt werden. Die Gemeindevertretung gab dafür am Montag grünes Licht. Vorraussetzung ist, dass beide Eltern ihren Hauptwohnsitz in Barnin haben. Als Grund für die Verdoppelung gibt die Gemeinde die gestiegenen Preise an. Der alte Betrag von 150 Euro wurde 2019 beschlossen. Das Begrüßungsgeld ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde.

