Stand: 17.02.2025 16:51 Uhr Autodieb liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Auf der A20 bei Lübeck hat die Polizei in der Nacht zum Montag einen mutmaßlichen Autodieb verfolgt. Die Verfolgungsfahrt in Richtung Rostock endete kurz vor Schönberg. Der bislang unbekannte Täter hatte ein polnisches Kennzeichen an dem gestohlenen Auto angebracht. Die Polizei bremste ihn zunächst aus und wollte ihn mit zwei Streifenwagen zu einer Kontrolle auf den Rastplatz "Schönberger Land" lotsen. Der Fahrer versuchte daraufhin mit gefährlichen Lenkmanövern die Polizeiwagen zu rammen. Die Beamten wichen aus und konnten so zwar Zusammenstöße verhindern - allerdings floh der Autodieb weiter. Schließlich stieß er mehrmals mit einem dritten Streifenwagen zusammen. Das in Schleswig-Holstein gestohlene Auto kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinauf. Nach Angaben der Polizei ist der Fahrer dabei aus dem Auto gesprungen und geflohen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden ist bislang unbekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg