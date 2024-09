Stand: 03.09.2024 06:49 Uhr Auto überschlägt sich auf der A24 - Fahrer leicht verletzt

Ein Autofahrer hat am Montagabend auf der A24 bei Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) die Kontrolle über sein Auto verloren. Laut Polizei kam er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto krachte in die Leitplanke, überschlug sich und kam erst an einem Baum zum Stehen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er hatte sein Fahrzeug bereits verlassen, noch bevor Polizei und Rettungskräfte eintrafen. Bereits am Vormittag hatte es einen schweren Unfall auf der A24 bei Neustadt-Glewe gegeben: Dort war ein Transporterfahrer auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren. Der 49-Jährige wurde schwer verletzt.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie.

