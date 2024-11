Stand: 08.11.2024 17:42 Uhr Auszeichnungen des Landkreises in Parchim

Insgesamt fünf Personen hat der Landkreis im Solitär in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ausgezeichnet. Mit der Preisverleihung soll laut Landrat Stefan Sternberg (SPD) ehrenamtliches Engagement geehrt werden. Die Sonderauszeichnung (LUP-Award) des Kreistages Ludwigslust-Parchim ging an Dieter Ehrke - Gründer des Burgmuseums Plau am See. Laut Jury ist das Museum seit 24 Jahren ein Anziehungspunkt für Menschen und pflegt das kulturelle Erbe der Kommune. Den Walter-Dahnke-Umweltpreis erhielt Hans-Jürgen Heine für den Förderverein Arboretum Crivitz. Der Verein pflanzt verschiedenste Baum- und Straucharten auf einer Fläche von knapp sieben Hektar. Damit sollen die Artenvielfalt und die Biodiversität erhalten werden. Der Förderpreis für Kunst- und Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen ging an Jana Horn vom Tanzstudio Hagenow. Zwei Preise vergab der Landkreis in diesem Jahr für beispielhafte Leistungen in der Jugendarbeit an: Stefan Baerens vom Schullandheim Schloss Dreilützow und Ronny Mathes-Languth, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Spornitz.

