Stand: 01.03.2025 08:20 Uhr Zweite Pleite in Folge für den FC Mecklenburg Schwerin

Zweite Niederlage in Folge: Der FC Mecklenburg Schwerin hat auch das zweite Spiel der Rückrunde in der Fußball Verbandsliga verloren. Beim SV Pastow unterlagen die Schweriner mit 0:3. Schon zur Halbzeit lag der FCM bereits mit 0:2 zurück und brachte das Spiel durch eine rote Karte in der 71. Minute auch nur zu zehnt zu Ende. Insgesamt ist es die dritte Saison-Niederlage für die Schweriner, die erstmal auf dem dritten Tabellenrang bleiben. In der kommenden Woche empfängt der FCM den Güstrower SC zum Heimspiel.

