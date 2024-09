Stand: 09.09.2024 18:35 Uhr Demokratiebus besucht Schüler und Schülerinnen in Westmecklenburg

Der "Demokratiebus" der Landeszentrale für politische Bildung macht derzeit in Westmecklenburg halt. Mit dem Angebot zu Politik und Geschichte sollen unter anderem Schüler erreicht werden. Heute war der Demokratiebus am Gymnasium "Am Sonnenberg" in Crivitz. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der 11. Klasse haben die Projektmitarbeiter Planspiele durchgeführt. Dabei simulieren die Jugendliche beispielsweise einen Wahlkampf, eine Gemeindevertretersitzung oder die Folgen einer Diktatur. Die Lehrkräfte der Fächer Geschichte und Sozialkunde integrieren das Angebot in ihren Unterricht. Auch morgen steht der Bus am Crivitzer Gymnasium. Zum Ende des Monats kommt er nach Westmecklenburg zurück. Dann ist er beim Kreisjugendfeuerwehrtreffen in Lübesse und in der Kulturmühle Parchim zu sehen. Zum Tag der Deutschen Einheit steht der Demokratiebus in Schwerin Besucherinnen und Besuchern offen.

