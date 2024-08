Stand: 14.08.2024 14:49 Uhr A20 bei Wismar: Falschfahrer durch Zeugen gestoppt

Autofahrer haben am Mittwoch auf der A20 bei Wismar einen Falschfahrer aufgehalten. Laut Polizei fiel der 83-jährige Autofahrer bereits am Autobahnkreuz Wismar durch eine auffällige Fahrweise auf - er fuhr Schlangenlinien und sehr langsam. Ein Zeuge rief umgehend die Polizei und fuhr dem Mann hinterher. Noch bevor die Beamten eintrafen, wendete der 83-Jährige plötzlich seinen Mercedes und wollte die A20 in entgegengesetzter Richtung befahren. Der Zeuge und ein weiterer Autofahrer konnten den Mann stoppen. Ihm wurde der Führerschein wegen geistiger Mängel abgenommen, so die Polizei. Außerdem wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mercedesfahrer ermittelt. Die Polizei Wismar bedankte sich bei den anderen Verkehrsteilnehmern für ihr couragiertes Handeln.

