29.07.2024 A14 bei Schwerin: Auto vollständig ausgebrannt

Auf der A14 bei Schwerin ist am Montagmorgen ein Auto vollständig ausgebrannt. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn für rund eine Stunde gesperrt werden. Verletzte gab es nicht. Der Fahrer hat sich selbst aus seinem Auto befreit. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf den Wald übergreifen, der direkt neben der A14 steht. Für die Bergungsarbeiten wurde der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Als Ursache für den Brand hat die Polizei einen technischen Defekt am Auto festgestellt. Der Sachschaden wird auf 10.000 geschätzt.

