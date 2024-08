Stand: 12.08.2024 17:04 Uhr 3 Verletzte bei Unfall auf der A24

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 24 zwischen Zarrentin und Gudow wurden am Nachmittag drei Personen verletzt. Eine 84-jährige soll den Unfall verursacht haben, als sie wegen einer Tagesbaustelle die Spur wechselte. Dabei fuhr sie nach Polizeiangaben auf ein vorausfahrendes Auto auf. Sowohl die Seniorin als auch die 2 Insassen in dem anderen PKW wurden teils schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die A 24 war für etwa 1,5 Stunden in Richtung Hamburg voll gesperrt. Wegen der eingerichteten Tagesbaustelle in diesem Bereich kommt es laut Polizei weiterhin zu Verzögerungen.

