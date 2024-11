Stand: 23.11.2024 06:06 Uhr 18.000 Laubbäume: Aufforstung im Parchimer Wald

In Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sollen am Samstag verschiedene Arten von Laubbäume von der Stadtforstverwaltung und freiwilligen Helferinnen und Helfern gepflanzt werden. Für die Aufforst-Aktion hat die Stadt um Unterstützung von Bürgern gebeten. Insgesamt stehen 18.000 Laubbäume bereit. Auf einer Ackerfläche von gut drei Hektar am Buchholz in Parchim sollen künftig die Eichen, Ahorne, Linden und Hainbuchen wachsen. Damit soll laut Stadtforst der Wald vermehrt und ein Verbindungsstück zwischen der vorhandenen Moorfläche und dem Wald geschaffen werden.

