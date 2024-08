Stand: 05.08.2024 18:58 Uhr 18-Jähriger in Parchim überfallen: Polizei sucht Zeugen

Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht zum Sonntag in Parchim Opfer eines Überfalls. Er berichtete, dass ihn drei dunkel gekleidete Männer, die Deutsch mit Akzent sprachen, verfolgt hätten. In der Flörkestraße brachten sie ihn zu Boden, traten auf ihn ein und forderten Geld. Nachdem sie das Bargeld des 18-Jährigen erbeutet hatten, ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und hofft auf Zeugenhinweise.

