Nach der Kommunalwahl in MV: Heute stehen Bürgermeister-Stichwahlen an Stand: 23.06.2024 06:00 Uhr Zwei Wochen nach dem großen Wahltag in Mecklenburg-Vorpommern mit Kommunal- und Europawahlen stehen die letzten Ergebnisse noch aus: In 41 Städten und Gemeinden müssen die neuen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister durch Stichwahl bestimmt werden.

Die meisten Stichwahlen gibt es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit insgesamt 12. In Dargun muss der derzeitige Bürgermeister Sirko Wellnitz, parteilos, gegen Jana Böttcher ebenfalls parteilos, antreten, die im ersten Wahlgang vor ihm lag. In Woldegk heißt es Amtsinhaber Ernst Jürgen Lohde oder Tony Hyna - beide sind auch parteilos.

Die größte Gemeinde, die eine Stichwahl durchführt, liegt in Nordwestmecklenburg. In Lüdersdorf und den acht Ortsteilen sind knapp 4.300 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Dort treten CDU-Mann Erhard Runzel und Petra Zacharias von der Initiative für Lüdersdorf an.

Die Ergebnisse mit den Siegern der Stichwahlen aus den einzelnen Gemeinden werden am Sonntagabend (23. Juni) hier verlinkt. Die ersten Ergebnisse soll es gegen 19.30 Uhr geben.

In folgenden Städten und Gemeinden stehen die Bürgermeister-Stichwahlen an:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:



Ziegendorf

Vellahn

Schossin

Ganzlin

Dömitz

Dobin am See

Raben Steinfeld

Plate

Landkreis Nordwestmecklenburg:



Boiensdorf

Lübberstorf

Warin

Lüderstorf

Landkreis Rostock:



Steffenshagen

Nienhagen

Gülzow-Prüzen

Krakow am See

Prebberede

Schorssow

Carinerland

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte:



Meesiger

Gielow

Blankensee

Grünow

Trollenhagen

Wulkenzin

Fincken

Eldetal

Südmüritz

Klink

Woldegk

Dargun

Landkreis Vorpommern-Greifswald:



Altwigshagen

Wilhelmsburg

Kruckow

Landkreis Vorpommern-Rügen



Fuhlendorf

Prohn

Dranske

Wiek

Kluis

Rambin

Samtens

Kommunalwahl Mecklenburg-Vorpommern 2024: Liste aller Gemeinden und Kreise

Kommunalwahl 2024 - Ergebnisse finden Suche nach PLZ oder Ortsname Zur Einstiegsseite

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.06.2024 | 07:00 Uhr