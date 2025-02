Stand: 23.02.2025 11:02 Uhr Zum Saisonausklang: Kleine Eisshow in Sellin

15 Kinder und Jugendliche von der Insel Rügen haben auf der Eisbahn in Sellin (Landkreis Vorpommern-Rügen) über mehrere Wochen ein Schlittschuhtraining absolviert. Gemeinsam mit der Trainerin Jennifer Walther aus Stralsund haben sie vor drei Monaten in kleinen Schritten begonnen, nun zaubern die Teilnehmenden mit viel Sicherheit und Eleganz ein eigenes kreiertes Stück aufs Eis, so Sellins Eisbahnbetreiber Ralf Blohm. Mit einer kleinen Abschiedsshow haben die Kinder und Jugendlichen am Sonntagmittag ihre Fortschritte präsentiert.

