Zuckerfabrik Anklam: Rübenkampagne mit Rekordernte beendet

Für die Zuckerfabrik in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) markiert die Rübenkampagne, die Anfang September vergangenen Jahres begonnen hat, einen neuen Höchstwert. Bis Mitte dieser Woche wurden mehr als 1,9 Millionen Tonnen Zuckerrüben verarbeitet - und das, obwohl der Ausfall der Anlage zu Beginn der Rübenkampagne einen viertägigen Stillstand in der Fabrik ausgelöst hatte. Nach Angaben des Betreibers "Cosun Beet Company" konnte die Fabrik aus den Rüben rund 300.000 Tonnen Zucker, Dünn- und Dicksäfte sowie Futtermittel gewinnen. Der Zuckerertrag liege in dieser Saison bei überdurchschnittlichen 14,4 Tonnen pro Hektar. Ein Grund für die Rekordernte seien die guten Witterungsverhältnisse gewesen. Die Rüben hätten bis zum Ende der Kampagne eine sehr gute Qualität aufgewiesen, so der Geschäftsführer Matthias Sauer.

