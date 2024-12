Stand: 13.12.2024 13:22 Uhr Weihnachtssingen mit dem Greifswalder FC

Der Greifswalder FC legt das Weihnachtssingen in diesem Jahr zum dritten Mal auf - gemeinsam mit dem Sportbund der Stadt und weiteren Vereinen. Dazu hat der GFC den Vorplatz im Greifswalder Volksstadion (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in ein Weihnachtsdorf verwandelt. Wer nicht textsicher ist: neben der Bühne steht eine große LED-Wand. Da werden die Texte der Weihnachtslieder zu lesen sein. Auch die komplette Mannschaft des Regionalligisten ist Freitagabend dabei, singt mit und sammelt Spenden für ein Greifswalder Kinder- und Jugendprojekt. Für das Team von GFC-Trainer Markus Zschiesche geht es dann am Sonnabend in die letzte Heimpartie vor der Winterpause. Nach dem 0:0 unentschieden bei der U23 von Hertha BSC empfangen die Greifswalder nun den Tabellendritten der Regionalliga Nordost, FSV Zwickau. Es ist bereits die zweite Partie in der Rückrunde. Sie kann darüber entscheiden, ob der Greifswalder FC unter den ersten Zehn überwintert oder nicht.

