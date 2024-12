Stand: 12.12.2024 15:00 Uhr Weihnachtsbraten gestohlen: Polizei sucht Gänsediebe

Waren die Diebe auf der Suche nach Geflügel für den Weihnachtsbraten? Die Polizei in Stralsund sucht nach Tätern, die in Grimmen Landkreis Vorpommern-Rügen) in der Nacht zu Dienstag zwei Pommerngänse und drei Flugenten aus einer Parzelle im Kleingartenverein "Südwest" gestohlen haben. Der Schaden wird auf 230 Euro beziffert. In der selben Nacht verschwanden aus dem Grimmener Tierpark drei Hühner und aus der Gartenanlage Hoikenrade zwei Hühner und ein Zwerghahn. Auch in der Stralsunder Gartenanlage "Vogelsang" ließen die Diebe vier Masthühner mitgehen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können. Möglicherweise werden die Tiere übers Internet als Weihnachtsbraten angeboten, so eine Polizeisprecherin.

