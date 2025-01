Stand: 26.01.2025 09:56 Uhr Vorpommerns Handballer halten Tabellenführung

Mit ordentlich Rückenwind gingen die Männer vom HC Vorpommern-Greifswald in das Vorpommernderby gegen den HSV Grimmen. Denn die Mannschaft um Trainer Ben Westphal war seit elf Spielen ungeschlagen und führte die Tabelle der Handball-Oberliga mit einem sechs Punkte Vorsprung an. Die Mannschaft wollte diese Serie weiter ausbauen und mit zwei weiteren Punkten in die fünf Wochen lange Spielpause gehen. Anwurf zum Vorpommernduell war am Sonnabend um 18 Uhr in der Grimmener Sporthalle Südwest. Die Partie endete 29:29. Der Stralsunder HV empfängt am Sonntag den Tabellen-Neunten, die HSG Eider Harde, in der Vogelsanghalle. Die Devise der Mannschaft lautet am 18. Spieltag der 3. Handballliga: Vollgas geben, um wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze zu sichern. Anwurf ist um 16 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 24.01.2025 | 18:30 Uhr